100 M$ de plus pour la conversion à l’électricité du transport en commun à Trois-Rivières

Adapter à la transition énergétique les installations de la Société de transport en commun de Trois-Rivières (STTR) coûtera 100 millions $, des frais qui engloberont l’agrandissement du centre d’entretien actuel et l’installation de puissants équipements de recharge électrique pour les autobus, a appris TVA Nouvelles

La STTR n'a pas voulu commenter, mais n'a pas nié cette information. Le plan préparé avec notamment le concours d'Hydro-Québec, a été déposé à l'hôtel de ville cette semaine.

La ville devrait toutefois s'en tirer à bon compte puisque jusqu'à 95% de la facture devrait être défrayée à même l'enveloppe de 5 milliards $ déjà annoncée par François Legault pour supporter la conversion à l'électricité des autobus urbains.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Mobilité électrique Canada a reconnu que les coûts sont élevés, mais estime sans hésitation que le jeu en vaut la chandelle.

«Quand on parle du coût du carburant, c'est là où la différence devient intéressante parce que, si on dit 100 millions, ça semble beaucoup parce que c'est un coup d'avance. Par contre le retour sur investissement va se faire relativement rapidement à cause de tous les coûts en carburant qu'on va sauver», a plaidé Daniel Breton, président de l'organisme.

La transition énergétique, irrémédiablement enclenchée dans le transport en commun, cause par ailleurs un coûteux préjudice à la STTR.

Ainsi, elle vient de payer entièrement de sa poche deux véhicules diésel de transport adapté parce que Québec ne subventionne plus à l'achat que les autobus entièrement électriques; même plus les autobus hybrides. Or le type de véhicule qui était requis n'existe pas en version électrique.

La STTR avait aussi été forcée, il y a un an et demi, de se tourner vers le marché de l'usager pour trouver cinq gros autobus.

Cette situation figurera en tête de l'ordre du jour de la visite à Trois-Rivières de la ministre des Transports Geneviève Guilbault plus tard en avril.