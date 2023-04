Alma-La Baie: le corridor nord est une décision politique illogique pour le maire de Saint-Bruno

Le choix du corridor nord pour l’autoroute Alma-La Baie est une décision politique illogique, irréfléchie et insensée pour le maire de Saint-Bruno, François Claveau.

Après des jours de silence, le maire de Saint-Bruno a réagi jeudi avant-midi : «Quand c'est une décision politique, c'est vide de sens. Tout nous amène du côté sud, ils nous envoient ça du côté nord», a affirmé le maire.

La municipalité de Saint-Bruno a réalisé un coup d'éclat en dévoilant une pancarte à vendre de la municipalité, en raison du tracé nord. Une affiche symbolique qui démontre, selon le maire, la précarité d’une telle décision :

«Comment tu veux vivre si t’es pas capable d’avoir de revenus supplémentaires et d'essor économique, puis d'essor résidentiel? Comment tu fais? C’est une spirale en descendant et tu vas étouffer tes citoyens à petit feu», s’est emporté le maire, durant une période de question.



Selon le maire, le tracé nord représente non seulement une catastrophe économique, mais aussi environnementale. Il a aussi rejeté du revers de la main les excuses formulées lundi par le ministère.

«C'est des vœux pieux. Si ça fait 40 ans que tu travailles sur un projet, tu vas pas faire ça en coulisse de même. Tu prends le temps de t'asseoir et expliquer ton projet.»

François Claveau a réitéré que le tracé sud faisait l'unanimité dans sa municipalité et même dans la municipalité régionale de comté.

Ce corridor passerait sur des routes déjà construites à 80 %, tout en redonnant des terres à l'agriculture.



Les maires des municipalités avoisinantes étaient présents en soutien. «Pour nous autres à Hébertville-Station, ç’a beaucoup d'impact, donc on est contre ce tracé-là», a affirmé Michel Claveau, maire d’Hébertville-Station.

«À voir ça, on dirait que les coûts sont beaucoup moins cher du côté nord, mais on n’a pas d'explication du MTQ [ministère des Transports du Québec] et ça nous les prend», a expliqué Émile Hudon, maire de Saint-Gédéon.

«Une autoroute, c'est important dans une région comme la nôtre, mais faut prendre des décisions éclairées. Ça prend des chiffres, ça prend du détail», a déclaré quant à lui le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Le maire de Saint-Bruno souhaiterait faire renverser la décision. Il exige au ministère des Transports et de la Mobilité durable de faire la preuve hors de tout doute que le corridor nord à moins d'impacts économiques, environnementaux et humains que le celui du sud.