«C’est l’enfer!»: plus de la moitié des foyers privés d’électricité en Outaouais

Plus de la moitié des abonnés d’Hydro-Québec est privée d’électricité après cette importante tempête de verglas qui a frappé la province mercredi.

La MRC des Collines-de-l'Outaouais, en périphérie du centre-ville de Gatineau, est le secteur le plus touché de la région alors que 92% de ses foyers manquent toujours d’électricité.

Même si plusieurs sont dotés d’une génératrice, un homme a tout de même dû être évacué de sa maison en raison de ses problèmes de santé.

Il doit subir des traitements de dialyse, ce qui lui est impossible sans électricité.

«Je quitte la maison parce que je fais de la dialyse rénale et mon cycleur a besoin d’électricité, alors on a décidé hier soir d’aller à l’hôtel. [Le courant] n’est pas revenu et on dirait que ça ne va pas revenir, donc on a décidé de rester à l’hôtel encore ce soir», a-t-il dit.

«C’est l’enfer!», ajoute un autre résident.

«Ça peut être inquiétant, préoccupant pour les personnes vulnérables, fragiles, seules et les personnes âgées...», dit une autre.

Un refuge a été aménagé au centre sportif de Gatineau pour notamment permettre aux citoyens de prendre une douche, de se réchauffer et de charger leurs appareils électroniques.

La MRC des Collines-de-l'Outaouais a d’ailleurs laissé savoir qu’en raison des pannes, la ligne téléphonique du service d’urgence 911 pourrait connaître des difficultés.

Outaouais, Maniwaki et Mont-Laurier: le service postal devrait reprendre tranquillement

L’alerte rouge émise mercredi par Postes Canada en raison des intempéries est passée au jaune pour la plupart des régions qui étaient concernées, a annoncé l’agence fédérale jeudi, dans un communiqué.

Poste Canada insiste sur l’incertitude quant aux livraisons de courrier. «Une alerte jaune signifie que nous ferons de notre mieux pour livrer, mais qu’il pourrait y avoir des retards. Les livraisons reprendront dès que les conditions s’amélioreront et qu’il sera possible de le faire en toute sécurité», peut-on lire.

L’alerte rouge avait été déclenchée mercredi en milieu de journée, interrompant totalement les livraisons, pour garantir la sécurité des employés.

Une alerte jaune avait également été mise en place pour l’Ontario.