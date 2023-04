COMSEP: Des dons anonymes qui changent une vie

Quelque fois par année, des personnes demandent à l'organisme COMSEP d'offrir leur don à une famille dans le besoin. Parmi les bénéficiaires, une mère de six enfants qui reçoit une aide toute spéciale depuis 2021.

Un couple a décidé de lui verser un montant mensuel pour l'aider dans ses dépenses.

Les anges existent pour Annik Tourigny, mère monoparentale de six enfants.

En décembre 2021, un appel allait changer sa vie. Un couple avait décidé de lui venir en aide de façon anonyme. C'est l'organisme COMSEP, qui a servi d'intermédiaire entre Mme Tourigny et ses bienfaiteurs.

La maman a été choisie par l'organisme, qui attribue des dons comme celui-ci à des familles dans le besoin qui sont bien impliquées dans l'organisme.

«On regarde la situation de la famille. Une famille monoparentale, 5-6 enfants, on sait que c'est pas facile à tous les jours. On choisit comme ça», a expliqué la coordonnatrice générale chez COMSEP, Sylvie Tardif.

Chaque mois, pendant un an, 100 $ ont été versés dans le compte de Mme Tourigny.

Puis, en janvier de cette année, une autre surprise l'attendait.

«Quand j'ai ouvert mon compte de banque en janvier, je me suis aperçue qu'ils avaient déposé 150 $. Une moitié de plus. C'est vraiment un gros montant 150 $. Je peux en faire plein de choses», s’est-elle exclamé.

Cet argent lui sert à faire l'épicerie, ou à remplacer des articles essentiels pour elle ou ses enfants.

Par exemple, il est possible de remplacer rapidement les bottes d'hiver brisées, et d'acheter des souliers de printemps.

Alors que la base de lit d'une de ses filles s'est brisé dernièrement, elle a pu la remplacer par un lit à baldaquin peu couteux; le lit de rêve de sa jeune fille.

Aussi, elle peut demander que le montant soit versé dans son compte lorsqu'elle en a besoin. Ainsi, il n'y a pas de date fixe à chaque fois, ce qui lui donne plus de flexibilité.

Ses bienfaiteurs lui ont aussi offert pour plus de 100 $ de billets de cinéma. Un cadeau sous le sapin qui a permis à la famille de sortir pendant la période des fêtes, deux Noël de suite.

«Ça a été une magnifique sortie. Ça aurait été difficile de s'offrir quelque chose comme ça», a répondu Mme Tourigny.

Après la sortie familiale, elle a envoyé une photo de ses enfants tous souriants au couple anonyme, par l'entremise de COMSEP.

Comme elle ne connait pas ceux qui les parraine, elle tenait à les remercier publiquement. «Merci d'avoir fait ce geste-là et merci à COMSEP de nous avoir choisi. Ç’est tombé dans une période qui était tellement plus difficile. Merci de faire une différence dans notre vie et merci d'être encore là une deuxième année.»