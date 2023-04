Denis Gurianov ne portera pas le chandail de la fierté

L'attaquant du Canadien de Montréal Denis Gurianov ne participera pas à la séance d'échauffement avant le match de jeudi soir contre les Capitals de Washington au Centre Bell et ne portera ainsi pas le chandail de la fierté, a indiqué l'entraîneur-chef Martin St-Louis en point de presse.

Celui-ci a mentionné que des motifs d’ordre familial sont à l’origine de cette décision. Gurianov imitera donc quelques compatriotes russes ayant renoncé à arborer le gilet de sensibilisation à la diversité et à l’inclusion, notamment le défenseur des Flyers de Philadelphie Ivan Provorov. Plus récemment, Ilya Lyubushkin (Sabres de Buffalo) et Andrei Kuzmenko (Canucks de Vancouver) ont décidé de ne pas enfiler le dossard.

Pour le reste, le programme prévu par l’organisation du Tricolore s’effectuera normalement.

«Nous sommes tous sur cette planète. Nous devrions nous aimer les uns les autres et là, c’est l’une de ces soirées pour le montrer», a affirmé St-Louis.