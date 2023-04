Duceppe remporte le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal

La compagnie de théâtre Duceppe a remporté jeudi le 37e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal.

Duceppe, qui a été fondée il y a un demi-siècle, met ainsi la main sur une bourse de 30 000 $.

Qualifiée de «visionnaire», Duceppe «propose une programmation inclusive et audacieuse qui nous rassemble et nous ressemble», a-t-on souligné, en ajoutant que la compagnie théâtrale créée par le regretté Jean Duceppe «multipli[e] les initiatives écoresponsables et les stratégies pour rejoindre les publics».

On précise également que «ce théâtre d’exception fait des avancées sur plusieurs fronts et agit en toute pertinence avec l’époque actuelle. À 50 ans, Duceppe incarne une véritable renaissance et prouve sans équivoque qu’il est toujours possible de se renouveler et de se retrouver».

Animé par Édith Cochrane devant 800 personnes réunies au Palais des congrès de Montréal, l’événement a aussi attribué le Prix du jury, assorti d’une bourse de 10 000 $, offert par la Caisse Desjardins de la culture, à JOAT Festival international de street dance.

On souligne que JOAT «fait briller les danses urbaines et leurs arts connexes auprès de nouveaux publics tout en respectant leurs codes et leur identité».

Le Cinéma Beaubien a pour sa part obtenu le Prix du public Télé-Québec, aussi doté d’une bourse de 10 000 $.

«Projet de tout un quartier, le Beaubien s’est imposé comme un acteur essentiel de la diffusion du cinéma à Montréal depuis plus de 20 ans. Devant l’offre tout-numérique, il a ravivé l’expérience commune si chère aux cinéphiles, revenus en salle massivement en 2022».

Huit organismes artistiques étaient finalistes, soit les trois qui ont obtenu un prix ainsi que le Festival de littérature jeunesse de Montréal, Les Érotisseries (Productions Carmagnole), Onishka, la Salle Bourgie et Sight+Sound 2022 (Eastern Bloc).

Chacun a reçu une bourse de 5000 $, si bien qu’en tout et pour tout un total de 90 000 $ a été octroyé pendant le gala.

«En 2022, vibrant de nouveau à l’unisson avec le public d’un bout à l’autre de l’île, les artistes ont mis le feu aux scènes avec des démarches mûries, des spectacles exaltants et des propositions percutantes. Félicitations aux organismes lauréats et aux finalistes! Et merci à ceux et celles qui font de Montréal une ville où la création se vit au quotidien et a autant d’impact sur notre collectivité», a dit la directrice générale du Conseil des arts de Montréal, Nathalie Maillé.