Gatineau: deux conducteurs blessés dans une collision

Une collision impliquant deux véhicules a fait deux blessés à Gatineau, en Outaouais, jeudi après-midi.

L’accident s’est produit vers 15h30 à l’intersection des boulevards Saint-Raymond et de la Cité-des-Jeunes, dans le secteur de Hull, a rapporté le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), par voie de communiqué.

Les deux conducteurs ont été blessés et transportés en centre hospitalier, et l’un d’eux était inconscient pendant le transport.

Un périmètre a été érigé pour protéger la scène et permettre l’analyse afin de déterminer toutes les causes et circonstances ayant mené à la collision.

Le boulevard Saint-Raymond a été fermé à la circulation dans les deux directions entre le boulevard Lionel-Émond et le chemin Pink, et le boulevard de la Cité-des-Jeunes a été fermé en direction nord depuis la rue Gamelin.

«Bien que plusieurs feux de circulation soient encore non fonctionnels sur le territoire de Gatineau depuis la tempête d’hier, les feux situés à cette intersection étaient fonctionnels au moment de la collision», a déclaré le SPVG.