Les monteurs de ligne de l’ensemble du Québec sont présentement mobilisés pour rétablir l’électricité dans les nombreux foyers qui en sont privés depuis mercredi. Plusieurs travaillent présentement jusqu’à 16 heures par jour.

• À lire aussi: Voyez notre plus récent bilan des pannes

• À lire aussi: EN DIRECT | Suivez notre couverture spéciale sur le verglas

• À lire aussi: Enfouir les fils électriques n’est pas la solution, affirme Fitzgibbon

Dans plusieurs cas, on parle même de travailleurs démobilisés pour être transportés et déployés où les besoins se font le plus sentir.

«Ça prend un certain moment. Une fois que toutes les équipes seront en place, les travaux devraient s’accélérer», a expliqué à l’émission «Le Bilan» le formateur en montage de ligne, Vincent Fauteux.

Ce dernier a expliqué que le métier de monteur de ligne dans une situation de verglas est particulièrement complexe et nécessite plusieurs années de formation.

























Voici les trois étapes effectuées par les monteurs de ligne à travers le Québec actuellement :

Analyse de la situation

Dans un premier temps, il faut s’assurer de la sécurité des lieux avant d’effectuer quelque intervention que ce soit. Il est impératif de vérifier s’il y a présence d’électricité et de sécuriser les lieux.

«On ne peut pas se permettre d’accélérer les travaux et de mettre la vie des travailleurs en danger», indique M. Fauteux.

Une fois que les lieux sont sécurisés, les émondeurs se mettent au travail pour dégager les branches qui obstruent les fils électriques.

Déterminer les besoins

Les monteurs de ligne doivent par la suite évaluer quels travaux devront être faits pour remettre le réseau en service.

Ils peuvent avoir besoin de planter un nouveau poteau ou de faire venir certains équipements sur place.

S’assurer de l’efficacité des travaux

Une fois les besoins évalués et les équipements nécessaires sur place, les travaux peuvent débuter.

«C’est vraiment le travail de plusieurs équipes. L’organisation de ça est assez complexe»

Le changement d’équipements et le rebranchement peuvent se faire rapidement dans certains cas, mais dans d’autres situations, les travaux peuvent nécessiter plusieurs heures.

«Il n’y a jamais une situation qui est identique», mentionne Vincent Fauteux.

«Ça peut prendre une heure, mais ça peut prendre huit heures si c’est un poteau qui n’est pas accessible», ajoute-t-il.

Le formateur en montage de ligne ajoute qu’avec le verglas, le déplacement des monteurs n’est pas toujours évident. De plus, ils doivent parfois travailler dans des espaces restreints.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.