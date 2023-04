Locaux de prières à l’école: des associations musulmanes répliquent à Drainville

La directive du ministre de l’Éducation Bernard Drainville visant à interdire les locaux de prières dans les écoles est accueillie avec déception et indignation par des associations musulmanes des quatre coins du Québec.

Dans un communiqué commun, elles se disent indignées que cette décision ait été prise au même moment que le ramadan et sans consultation.

Elles expliquent également être poussées «à prendre la voie du droit [...] pour lutter contre cette décision».

«Nous perdons [ainsi] tous une énergie positive pour la construction du vivre ensemble et c’est vraiment dommage», indique-t-on dans le communiqué signé par des associations de Québec, Rimouski, Rivière-du-Loup et de l’Estrie.

«Il aurait été sage, de la part du ministre, de rencontrer les leaders musulmans du Québec pour exposer la situation et aménager les solutions idoines sans perturber ni les jeunes, ni les institutions du secteur de l’éducation, ni la société qui nous regarde», ajoute-t-on.

En entrevue à TVA Nouvelles, le cofondateur du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah, s’est également dit déçu de la directive de Bernard Drainville.

«Je ne suis pas fâché, mais très surpris que des ministres de cette hauteur, au lieu de calmer de jeu, de nous rencontrer et de voir avec nous des solutions [...] il passe sa loi et dit [qu’on est] gens qui n’écoutent pas, qui sont boqués, dit-il. Nous ne sommes pas boqués, on peut discuter et on peut s’écouter.»

«S’il vous plait monsieur Drainville, vous êtes un ministre, restez à la hauteur, s’indigne-t-il. Laissez les choses aux différentes institutions, et avec nous. Nous sommes des leaders et on peut discuter.»

Le ministre de l’Éducation a indiqué en journée, jeudi, qu’il travaillait sur la directive et qu’il allait la rendre publique «dès que possible».

Le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, soutient quant à lui par courriel qu’il n’a pas l’intention d’émettre une directive de ce genre concernant les cégeps et les universités.