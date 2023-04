Long congé de Pâques: voici ce qui sera ouvert et fermé

Plusieurs établissements seront fermés et d’autres services verront leurs horaires modifiés à l’occasion du long congé pascal.

Ouvert vendredi

-Les succursales de la SAQ seront ouvertes selon leur horaire habituel

-Les succursales de la SQDC

-Les écocentres

-Certains musées (dont Espace pour la vie)

-Certains centres commerciaux, commerces de détail, épiceries et dépanneurs

-Les pharmacies

Fermé vendredi

-Les banques et caisses

-Les points de services fédéraux, provinciaux et municipaux

-Postes Canada

Ouvert dimanche

-Toutes les succursales SAQ et SAQ Express seront ouvertes.

-Les pharmacies

-Dépanneurs

Fermé dimanche

-La plupart des SAQ Sélection seront fermées, tout comme les SAQ Dépôt

-Les succursales de la SQDC

-Les commerces de détails et centre commerciaux

-Les banques et caisses

-Les écocentres

-Les centres de service de la SAAQ

Ouvert lundi

-La majorité des succursales de la SAQ seront ouvertes, à l'exception de celles situées dans un centre commercial fermé et qui ne sont pas accessibles de l'extérieur.

-Les succursales de la SQDC

-Les épiceries, dépanneurs, commerces de détails et centres commerciaux

-Pharmacies

-Banques et caisses

Fermé lundi

-Le Biodôme, l’insectarium et le planétarium

-Les points de service fédéraux et provinciaux

-Les écocentres

-Postes Canada

-Les centres de service de la SAAQ