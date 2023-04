Vidéotron: les données mobiles consommées en excès ne seront pas facturées

Les clients Vidéotron et Fizz qui possèdent un forfait Internet et un forfait mobile et qui sont touchés par la panne seront automatiquement crédités des données consommées en excès pour des besoins urgents.

Nul besoin de communiquer avec l’entreprise dans l’immédiat, a annoncé Vidéotron sur Twitter: «[...] l’ajustement sera fait automatiquement au prochain cycle de facturation (avril-mai).»

— Videotron (@Videotron) April 6, 2023

Le fournisseur a annoncé cette nouvelle mesure jeudi, assurant que ses clients étaient au cœur de ses préoccupations.

«Dans le contexte actuel, Vidéotron tient à vous rassurer que nos équipes sont mobilisées et travaillent à rétablir le service dans les meilleurs délais possibles», a ajouté Vidéotron.

Le fournisseur de téléphonie mobile Fizz a emboîté le pas à Vidéotron en annonçant lui aussi, sur son site Internet, que toutes les données utilisées entre le 6 avril à 13 h et le 7 avril à 23 h 59 ne seront pas déduites des forfaits mobiles.