Résidences inondées: mesures d’urgence décrétées à Châteauguay

La Ville de Châteauguay en Montérégie décrète des mesures d’urgence pour les 48 prochaines heures en raison d'un grand nombre de foyers privés d'électricité et du niveau de la rivière Châteauguay qui est sous surveillance.

• À lire aussi: Voyez notre plus récent bilan des pannes

• À lire aussi: «Soyez patients», demande François Legault

• À lire aussi: À VOIR | Des dégâts impressionnants au lendemain du verglas au Québec

Plus de 250 sous-sols de résidences étaient inondés dans la municipalité en après-midi, jeudi.

20 des 44 stations de pompage le long du cours d'eau sont alimentées par génératrice en raison des pannes d'électricité, et trois autres ne sont pas fonctionnelles.

Si d'autres stations cessaient d'être alimentées, plus de 10 000 résidences le long de la rivière seraient à risque d'inondation.

Le maire de Châteauguay, Éric Allard, indique cependant que la situation est sous contrôle pour l'instant.

«On était à sept, mais on est rendu à trois stations de pompage qui sont non fonctionnelles, donc la situation s’améliore quand même», dit-il.

Le fait que certaines d'entre elles fonctionnent en subversion pose problème.

«Autrement dit, si ça déborde, normalement on le retourne dans la rivière, mais quand la rivière est trop haute, il y a des clapets qui se referment, explique le maire. Donc si ça ne peut pas sortir d’un côté, ça sort de l’autre bord. On était inquiet de tout ça. À date ça va bien, tout est sous contrôle pour le moment, mais on reste aux aguets.»

La situation à Châteauguay est considérée comme prioritaire par Hydro-Québec, ce qui encourage également M. Allard.

La décision de décréter les mesures d'urgence a été prise afin de permettre à la Ville de dépenser plus d'argent afin de répondre aux besoins de la crise.

«On a beaucoup de matériel qu’on devait commander pour venir aider nos stations de pompage comme des génératrices et des pompes supplémentaires et ça allait au-delà du montant qu’on avait le droit de dépenser dans le cadre de nos opérations ordinaires donc les mesures d’urgence nous permettent d’aller outre ces dépenses là», continue-t-il.

La Ville de Châteauguay a rendu accessible le Centre culturel pour les personnes affectées par les pannes de courant.

Deux autres endroits pourraient aussi être ouverts dans les prochaines heures pour permettre aux résidents d'y passer la nuit.

«Pour le moment, on n’est pas là, la situation est sous contrôle, mais on surveille le tout parce que c’est vraiment inquiétant», affirme Éric Allard.

La municipalité a affecté du personnel supplémentaire pour répondre aux appels des résidents et de les acheminer aux bons services d'urgences, et fait le point sur la situation à l'interne à chaque trois heures.

Plus de 11 000 des 23 000 foyers sont toujours privés d'électricité dans la municipalité.

- Avec les informations d'Elizabeth Laplante/TVA Nouvelles