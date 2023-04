Tempête de verglas: «c’est spécial de voir ça en avril»

La tempête qui a déferlé sur le Québec ces derniers jours est un exemple d’une nouvelle tendance météo du printemps dans laquelle de plus en plus d’événements météo vigoureux surviennent selon le météorologue Gilles Brien.

En entrevue à l’émission «Le Bilan», il explique qu’il est très rare de recevoir de telles quantités de verglas, soit 35 millimètres, et encore plus à ce temps-ci de l’année.

«Ce qui est surtout spécial c’est de vivre ça en avril, dit-il. Depuis quelques années, on voit la normale un petit peu disparaître. On voit de la neige, du verglas et des tempêtes très rigoureuses et on a la mémoire courte pour la météo parce qu’on en connait des tempêtes au mois d’avril.»

Le Québec est aux premières loges de ces nouveaux phénomènes extrêmes liés aux changements climatiques.

«Le Québec est vraiment au carrefour des masses d’air en Amérique du Nord, continue l’expert. On voit tous les phénomènes du dictionnaire météo au Québec. Il y a peut-être juste les tempêtes de sable qu’on ne voit pas.»

























En conséquence, la transition du froid au chaud se fait de plus en plus rapidement au printemps.

«De plus en plus, on passe d’un mois d’avril très frais à des températures très chaudes, explique-t-il. C’est comme si on perdait le printemps comme on a perdu l’été des Indiens aussi il y a quelques années, en conséquence des changements climatiques.»

M. Brien assure cependant qu’il n’y aura pas d’autres perturbations liées au phénomène qui vient de frapper le Québec, et ce malgré des vents violents prévus en matinée, vendredi.

«En 1998, ça avait pris 6 jours avant qu’on ait des températures au-dessus de zéro degré, alors qu’hier ça a pris 10 heures, explique-t-il. Ça fait toute la différence.

