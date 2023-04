Voici quoi faire de vos aliments après une panne de courant

Pendant ou après une panne de courant prolongée, il est important de vérifier et trier les aliments qui sont restés dans votre réfrigérateur ou dans votre congélateur, pour éviter une intoxication alimentaire.

Voici quelques informations à savoir.

Réfrigérateur

1.Garder les portes fermées et surveiller la température, car elle doit être comprise entre 0 et 4 degrés Celsius

2.Plus le frigo est plein, plus longtemps la nourriture se gardera. Cette dernière pourrait rester froide entre 4 à 6 heures

Écoutez l'entrevue de Mario Dumont avec Andréanne Martin, Diététiste-nutritionniste sur QUB radio :

Quoi jeter en cas de panne de plus de 6 heures

1.Le lait et le lait maternisé ouverts, la crème, les fromages à pâte molle, les fromages à la crème et les yogourts ouverts ;

2.Les jus de légumes ouverts, les jus de fruits non pasteurisés, les légumes cuits ou crus préparés ;

3.Les salades contenant de la viande, du poisson ou de la volaille et les pâtes alimentaires ;

4.Les plats cuisinés, crus ou cuits, à base de viande, de volaille ou de poisson ainsi que les sauces et les soupes ;

5.Œufs en coquille, liquides et mets à base d’œufs.

Congélateur

1.Les aliments congelés peuvent se garder environ 48 heures dans un congélateur bien entretenu et plein, et 24 heures dans un congélateur à moitié rempli ;

2.Garder les portes fermées, et considérer la température de la pièce. Plus elle est fraîche, plus le congélateur gardera au frais ;Voici quoi vérifier lorsque l’électricité revient:1.Aliments partiellement décongelés avec du givre sur l’emballage : ils peuvent être recongelés si le centre de l’aliment est encore dur ;

2.Les aliments crus décongelés qui sont restés à moins de 4 degrés peuvent cuits immédiatement et être recongelés une fois cuits ;

3.Les aliments totalement décongelés tels que les fromages à pâte dure en bloc, les produits de boulangerie, les jus de fruits pasteurisés et les fruits peuvent être recongelés si les emballages sont intacts ;

4.Les aliments périssables complètement décongelés doivent être jetés s’ils ont été exposés à une température supérieure à 4 degrés ; cela concerne les viandes, volailles et poissons, les fruits de mer, les produits laitiers, les œufs et les plats cuisinés contenant ces aliments.