Voilà pourquoi vous êtes plus épuisés que vos grands-parents

Même si l’être humain dort plus qu’avant et travaille à peu près autant, il serait plus épuisé que les générations précédentes à cause de la technologie qui vient brouiller la ligne entre travail, repos et loisirs, selon une nouvelle étude.

Écriture de rapport dans le lit, lecture de courriel à la salle de sport, écoute de podcast en promenant le chien: la technologie a effacé la séparation entre travail, repos, entraînement et loisir, selon une étude du groupe de réflexion britannique Onward, rapporté par The Telegraph mercredi.

«Ce qu’on aime appeler le “multi-tasking” (multi-tâches) n’en est pas vraiment – c’est plutôt une division de l’attention. Si vous parlez à votre partenaire en finissant un projet, aucun des deux ne sera bien fait et votre cerveau vous le dira – ce qui vous laissera avec un sentiment de faiblesse», a indiqué la psychologue Audrey Tang, spécialisée dans l’épuisement professionnel, au média anglais.

Qualifiées de «temps confetti», ces minutes perdues par-ci et par-là durant une période de division de l’attention, entraîneraient ainsi du stress, de la fatigue ainsi qu’une hausse de l’anxiété, même lors d’activité de repos, a indiqué l’étude.

Voici cinq conseils pour retrouver sa vitalité

1-Évitez de trop remplir vos journées de congé

C’est correct de se reposer un dimanche et de n’organiser aucune activité, a rappelé l’auteure du rapport, Jenevieve Treadwell.

2-Fermez vos notifications

Choisissez une période pour répondre à vos messages et fermez vos notifications pour éviter toute distraction entre temps, ce qui empêcherait de s’immerger complètement dans une tâche.

3-Apprenez à dire non

Apprenez à respecter vos limites et à refuser une activité ou une tâche qui serait de trop pour votre quotidien. Cela vaut aussi pour les tâches ménagères, qui n’ont pas besoin d’être constamment parfaites.

4-Laissez votre cellulaire dans une autre pièce

Lors d’un entraînement ou d’une activité, abandonnez votre téléphone dans une autre pièce pour éviter d’être tenté par un courriel ou une notification, qui viendrait briser votre couper court à votre moment de loisir ou d’entraînement.

5-Laissez le travail hors de la chambre

Ne travaillez jamais dans le lit, a estimé la psychologue Audrey Tang. «Je pense honnêtement que l’un facteur énorme dans l’épuisement professionnel c’est d’amener le travail dans la chambre à coucher – l’une des parties les plus intimes de la maison», a-t-elle indiqué.

Un changement facile qui peut faire une immense différence, croit-elle.