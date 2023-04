Alain Rayes prend goût à siéger comme indépendant

Sept mois après avoir quitté les rangs du parti conservateur lors de l’élection de Pierre Poilièvre à la tête de la formation politique, le député Alain Rayes ne regrette pas sa décision.

• À lire aussi: Alain Rayes réagit aux excuses du Parti conservateur du Canada

• À lire aussi: Alain Rayes dénonce «l’intimidation pure et simple» du clan Poilievre à son endroit

«Je dirais que plus le temps avance, plus je prends goût à mes fonctions comme indépendant, dit-il. Je retrouve un plaisir que j’avais perdu dans les derniers temps en me reconnectant maintenant sur des enjeux qui touchent mes citoyens, ce qui est à la base même de la politique.»

Le député de Richmond-Arthabaska avait mis tous ses pions sur la candidature de Jean Charest en septembre dernier, et avait claqué la porte du parti conservateur dont il portait les couleurs depuis 7 ans, car il n’appuyait pas le style politique du nouveau chef.

Malgré des ressources limitées en tant que député indépendant, il savoure la liberté que lui procure son nouveau rôle.

«Quand ce sont des bons projets, je suis capable de voter de la bonne façon sans aucune contrainte, continue-t-il. Et ça, sincèrement, c’est très plaisant.»

Il considère même l’idée de tenter de se faire réélire en tant qu’indépendant lors des prochaines élections fédérales.

«Plus les jours avancent, plus cette option-là prend sa place, partage M. Rayes. C'est faisable [mais] ça va être "tough", ça va être très dur. C'est clair que le système ne nous aide pas, n'est pas là pour nous aider.»

Il assure cependant n’avoir aucun ressentiment envers ses anciens collègues.

«Je ne suis pas fâché après mes anciens collègues, soutient-il. Je connais les gens qui entourent l'équipe de Pierre Poilievre, et je n’ai aucune misère à imaginer la pression qu'ils ont dû vivre suite à mon départ.»

Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus