Bien que sceptique quant à la qualité des vins sans alcool, l’animateur de l’émission «À vos affaires», Pierre-Olivier Zappa, s’est avoué bluffé par les produits de la boutique Apéro à zéro.

La copropriétaire de l’entreprise, Marilou Lapointe, était de passage à l’émission vendredi pour faire goûter plusieurs vins et spiritueux sans alcool à l’animateur, qui a été impressionné par le goût de ceux-ci.

Apéro à zéro, qui a pignon sur rue à Montréal en plus de posséder sa boutique en ligne, offre rien de moins que la plus grande variété de produits sans alcool au Canada. L’initiative est née d’une démarche personnelle de la part de Marilou Lapointe, qui a arrêté de boire de l’alcool il y a cinq ans.

«J’étais en train de faire plusieurs arrêts, de dénicher de bons produits sans alcool et ça me prenait toujours beaucoup de temps, puis souvent, la qualité n’était pas là», raconte l’entrepreneure.

«Je me suis dit : ‘’je ne peux pas croire qu’il n’y a pas une place sans alcool qui existe et qui est exclusive.’’ C’est un peu comme une SAQ, mais sans alcool», ajoute-t-elle.

Via Apéro à zéro, Mme Lapointe espère réussir à changer la perception des gens par rapport aux vins et spiritueux sans alcool.

Pour réussir à offrir une sélection de produits de qualité, un vaste processus est effectué par l’entreprise.

«On fait une grande sélection. On le teste avec notre équipe, avec des sommeliers et sommelières. Dans les rouges, par exemple, on en a goûté une cinquantaine et on en garde 3 ou 4», explique Marilou Lapointe.

