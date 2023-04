Des hôteliers de Québec et Trois-Rivières sauvent la fin de semaine de Montréalais sans électricité

Pour éviter de passer le long congé de Pâques dans le noir, des résidents du Grand Montréal ont préféré partir à la dernière minute en région et passer la fin de semaine à l’hôtel.

«Avec les coupures d’électricité à Montréal, on a appréhendé la situation et on a eu quelques réservations de dernières minutes», a expliqué Gilles Babin, propriétaire de l’hôtel Oui Go, à Trois-Rivières.

En Mauricie, région qui a été épargnée par les pannes de courant et la tempête de verglas de mercredi, plusieurs hôteliers ont constaté une augmentation des réservations dans leur établissement.

«Ça nous a vraiment étonnées avec ma collègue, c’est rare que l’on voie autant de demandes de dernière minute. On a trouvé ça exceptionnel, mais on se doute que ça arrive à cause des coupures à Montréal», a affirmé Guillaume Bruneau, réceptionniste à l’Auberge du Lac St-Pierre, également à Trois-Rivières.

Le son de cloche est le même à Saint-Alexis-des-Monts, à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire, même s’il est difficile de confirmer que tous les clients viennent de Montréal.

«D’habitude, les gens réservent six mois ou un an à l’avance. Ça n’arrive jamais que les gens arrivent à la dernière minute, mais là on en a eu quelques-uns», a indiqué Dina Pryor, réceptionniste pour l’établissement.

Des clients arrivent plus tôt

Dans la région de Québec, la fin de semaine de Pâques est déjà une période achalandée pour les hôtels. Plusieurs sont complets depuis quelque temps, mais on sent quand même un volume d’appels plus important qu’à l’habitude en provenance de la métropole.

«Nous avons des clients de Montréal qui avaient réservé à partir d’aujourd’hui [vendredi], mais ils ont devancé leur réservation d’une journée pour arriver hier parce qu’ils n’ont pas d’électricité», a fait part une employée de l’hôtel Le Concorde.

«On a eu d’autres clients qui ont préféré annuler parce qu’ils avaient des dommages sur la maison ou qui avaient des voitures électriques et ne pouvaient pas se déplacer», a-t-elle ajouté.

À l’hôtel Le Bonne Entente, on essaie d’accommoder le plus possible les clients qui sont touchés de près ou de loin par les pannes électriques.

«On a plusieurs personnes qui habitent à Montréal, mais qui étaient déjà chez nous pour la semaine pour le travail et qui ont décidé de rester à Québec pour la fin de semaine parce que ça ne les intéresse pas de retourner chez eux en sachant qu’ils n’ont pas l’électricité», a fait part Audrey Bédard, réceptionniste.

L’hôtel Entourage sur-le-Lac, situé à Lac-Beauport, a aussi reçu des appels de clients de la région de Montréal qui tentent de trouver une chambre à la dernière minute.

«J’ai réussi à trouver une chambre ce matin à un client de Montréal. La première chose qu’il a demandée est si on avait de l’électricité», a raconté Élisabeth Ainsley, employée de l’établissement.

Avec la collaboration de Diane Tremblay