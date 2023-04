Elle empoisonne son mari en versant du nettoyant pour canalisation dans son thé

Une dermatologue californienne est accusée d’avoir empoisonné son mari en versant une petite quantité de liquide nettoyant pour canalisation dans son thé, lui causant des ulcères d’estomac.

Yue «Emily» Yu, âgée de 45 ans, fait face à une peine de 8 ans de prison si elle est prouvée coupable de trois accusations d’empoisonnement et d’une de violence conjugale, rapporte le bureau du procureur du comté de Orange en Californie, par communiqué.

Le mari de Mme Yu a commencé à remarquer que son thé avait un goût étrange en avril 2022 et s’est mis à se douter que quelque chose ne tournait pas rond.

Il a ensuite installé des caméras cachées dans sa cuisine et au cours de l’été, il a été en mesure de capter des images de sa femme en flagrant délit à trois reprises, versant du liquide nettoyant dans son thé.

Il a également envoyé des échantillons de son breuvage à la police, qui à son tour les a transférés au FBI, qui a confirmé qu’une substance qui correspondait à du liquide nettoyant pour canalisation se trouvait dans son thé.

Yue Yu a donc été arrêtée au mois d’août.

«Nos maisons sont l’endroit où nous devrions nous sentir le plus en sécurité, explique le procureur Todd Spitzer. Malgré cela, une professionnelle de la santé a tiré avantage des rituels quotidiens de son mari pour le tourmenter. Grâce à la police d’Irvine [...], cette cause a pu être présentée à un Grand Jury et a mené à des accusations.»

La femme de 45 ans sera formellement mise en accusation le 18 avril prochain.