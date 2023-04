EN VIDÉO | La rumeur enfin démystifiée! Les formats chez McDonald’s sont-ils tous identiques?

Une utilisatrice de TikTok nommée Livy a démenti un mythe largement répandu selon lequel les récipients à frites de petite, moyenne et grande taille de la chaîne de restauration rapide McDonald’s contiendraient la même quantité de nourriture.

Dans la vidéo, visionnée plus de 3 millions de fois sur la plateforme, l’employée de 18 ans affirme que les tailles varient bel et bien et qu’elles ne contiennent pas la même quantité de frittes.

«McDonald's n'essaie pas de tromper qui que ce soit», dit-elle en légende de la vidéo.

«OK, nous allons montrer que tous nos formats sont de tailles différentes, d'accord?», commente la jeune femme en se munissant d’un contenant petit format, qu’elle remplit de frittes.

Livy place ensuite le contenant dans un carton rouge de taille moyenne. La preuve est là: les délicieuses patates ne remplissent le récipient qu’à moitié.

Lorsqu’elle répète l’expérience avec les contenants de plus grande taille, le résultat est le même: chaque fois, les frittes remplissent moins le récipient de taille supérieure.

Malgré tout, des internautes restent sceptiques... moins quant à la taille des formats, quant au remplissage effectif desdits formats.

«Mes frites sont toujours remplies comme si elles étaient petites, a écrit l'un d'entre eux. Ils les remplissent à moitié maintenant. Je dois prendre un grand pour avoir un moyen.»

Un autre a renchéri: «Comme s'ils remplissaient réellement les récipients».

Quelqu'un d'autre s'est plaint: «Oui, mais quand je prends un grand, c'est comme s'ils avaient utilisé un moyen pour le remplir et qu'il manquait toutes les p***** de frites!»

«Les frites ne sont jamais remplies comme ça et je mange beaucoup de McDonald's. Ils ne sont jamais complètement remplis», a souligné un autre utilisateur.