Est-ce déjà le temps de préparer son terrain?

Avec le redoux anticipé pour les prochains jours, les passionnés de jardinage pourraient être tentés de commencer dès cette fin de semaine à aménager leur terrain, mais est-ce une bonne idée?

En entrevue à l’émission «Le Bilan», l’horticultrice Marthe Laverdière a mentionné que s’il était un peu tôt pour se plonger les mains dans la terre, cela ne veut pas dire que rien ne peut être fait durant le congé pascal.

«C’est le temps d’aller regarder vos arbustes. Les branches qui ont été cassées, on fait de belles coupes et on va retaper ça», mentionne-t-elle.

Mme Laverdière affirme qu’il est également le temps de faire du repiquage pour les tomates et les piments. On peut également commencer à planter des choux ainsi que certaines fleurs.

«On parle beaucoup des pollinisateurs depuis quelques années. Pensez à partir des fleurs qui les attirent», souligne l’horticultrice.

Parmi les raisons pour lesquelles Marthe Laverdière croit qu’il faut patienter, il y a la fonte de la neige et les pluies des dernières semaines. Celles-ci ont contribué à gorger d’eau les terrains et il serait donc avisé de donner une pause au sol avant d’effectuer de grands travaux de jardinage.

«Attendez que les terrains soient beaucoup plus secs. Vous allez arracher beaucoup moins de gazon», conseille Mme Laverdière.

