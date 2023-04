Hausse des redevances sur l’eau : le projet de loi bien accueilli

Les entrepreneurs ont plutôt bien pris l’annonce de Québec qui veut serrer la vis aux entreprises qui consomment beaucoup d'eau en augmentant de façon substantielle les redevances qui leur sont demandées, et ce dès l'an prochain.

Le Fonds bleu est le projet de loi de Québec grâce auquel la province veut augmenter les redevances imposées sur l'eau pour certaines entreprises. Les embouteilleurs, les usines de pâtes et papiers, les compagnies minières et le secteur de la transformation alimentaire seront touchés. «On n'est pas contre un projet comme celui-ci, c'est un enjeu, il faut le traiter», a confirmé le président de l’industrie manufacturière (FIM-CSN), Louis Bégin.

Pour certains secteurs, comme les usines de pâtes et papier. Les taux passeront de 2,50 $ par millions de litres à 35 $ millions de litres. «On regarde avec les pâtes et papiers depuis des décennies, on investit des millions $ dans des procédés de filtration et d’épuration de l'eau. On a maximisé, on a diminué vraiment notre consommation», a expliqué M.Bégin.

À la fromagerie Saint-Laurent, un système est déjà mis en place pour limiter le gaspillage d'eau. Il sera en opération dès septembre. «On a décidé de le faire nous-mêmes, c’est important de protéger l’eau. Notre investissement et le système vont permettre de réduire notre consommation d’eau», a confirmé le copropriétaire de la fromagerie Saint-Laurent.

Même son de cloche chez Canada sauce. «On consomme plusieurs millions de litres par jour, mais on avait prévu cette augmentation. On est toujours content de payer les taxes qui font avancer notre économie. À payer les juste droits pour ce qu'on utilise», a expliqué le directeur général de Canada Sauce.

Les fonds amassés avec l'augmentation du taux de redevances permettront au gouvernement d'investir dans la technologie pour limiter le gaspillage d'eau.