Le nombre de véhicules augmente en Mauricie – Centre-du-Québec

Le nombre de véhicules en circulation sur les routes de la Mauricie – Centre-du-Québec a augmenté de 8,5 % depuis 2017.

D'un peu plus de 490 000 unités, le parc automobile est passé à 536 300 unités, toutes catégories confondues; promenade, loisir, commerciale, institutionnelle et professionnelle.

Comme la population totale est de 531 000 habitants ça signifie que ces deux régions comptent plus de volants que d'habitants. Pour l'ensemble du Québec, la croissance des véhicules à moteur a bondi de 7,7 %, passant de 6 millions et demi à plus de 7 millions.

Le fort engouement pour les camions légers ne s'est pas démenti. La hausse pour ce type de véhicule a été de 30 % pour la Mauricie – Centre-du-Québec, et de 28 % pour le Québec.

Un vétéran du commerce automobile à Trois-Rivières a observé que le besoin d'autonomie dans les déplacements et l'effort de vente ont pu être bien conjugués ces dernières années.

«Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce qu'on dit que c'est un bien essentiel. En fait il fallait prévoir que lorsqu'on vend un véhicule, vendre ou louer à un client c'est la même chose, il fallait en mettre un autre en commande», a noté Jean-Pierre Mineau, du concessionnaire Trois-Rivières Chevrolet.

Des chauffeurs de taxi sont bien placés pour témoigner de la hausse d'achalandage dans les rues. «On a des bouchons, plus en fin de journée et le matin aussi quand il y a les écoles. Tout près des écoles les temps d'attente sont plus longs et vraiment on remarque qu'il y a beaucoup plus de voitures et aussi beaucoup plus de gens qui habitent Trois-Rivières», a relaté Isabelle Paquin, à bord de sa voiture taxi.

«Surtout sur les grandes rues. Là on peut faire deux ou trois fois le même feu de circulation», a renchéri son collègue Amen Abidi.

De façon étonnante, la croissance du parc automobile n'a pas été freinée par la pandémie, bien au contraire. En 2020 et 2021, l'élan s'est sensiblement accéléré.