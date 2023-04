Le pont Laviolette sera fermé durant le congé pascal

Le pont Laviolette, qui relie Trois-Rivières-Ouest, au nord, et Bécancour au sud, sera fermé pour la fin de semaine de Pâques, et ce jusque lundi matin.

S'armer de patience, changer de plans ou de trajectoire... Presque toutes les fins de semaine jusqu'à la fin de l'été seront perturbées. « Entrée barrée, vendredi 20 h jusqu'à lundi 6 h 30 », peut-on lire sur un panneau indicateur à l'entrée de l'autoroute 55.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«De jour comme de nuit, à contresens, avec deux voies fermées, ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent sur la structure donc oui, il y aura un impact important sur la circulation. Plusieurs de mes collègues de différentes équipes seront sur place pour observer. Il y aura des équipes de signaleurs à plusieurs intersections», a affirmé la porte-parole du ministère des Transports Mauricie-Centre-du-Québec, Roxanne Pellerin.

L'entrée vers la 55 Nord à partir de l'Avenue Godefroy sera fermée. Des détours sont proposés notamment par l'avenue Godefroy elle-même, les boulevard Bécancour et Port-Royal et les autoroutes 30 Est et la 55 Nord.

À Trois-Rivières, c'est la sortie 181 Nord qui sera inaccessible. La prochaine sortie sera accessible, de même que le boulevard Jean 23 et l'autoroute 55 Sud.

Les services d'urgence sont prêts pour ces travaux.

«Des exercices de table ont été effectués avec les événements du passé donc on a été capables de peaufiner le plan stratégique pour pouvoir intervenir. Un ajout de ressource a été fait sur la rive sud pour combler la perte du véhicule qui va être plus long pour son délai de transport entre les deux rives», a indiqué le superviseur à la Coopérative Ambulancière de la Mauricie, Joël Dubé.

Près de 42 000 véhicules empruntent le pont chaque jour, encore plus durant le congé pascal.

«Ce qui presse, c'est vraiment d'établir un corridor pour laisser passer les véhicules d'urgence incluant les remorques. Quand les gens ne savent pas quoi faire, ils ne bougent pas et nous on est coincés en arrière d'eux. Souvent les pompiers ou les polices vont monter en avant de nous, il y a des gens qui ont tendance à se remettre dans le corridor qu'ils venaient de libérer, mais il ne faut pas faire ça parce que tant et aussi longtemps que la remorque n'est pas arrivée, on ne sera jamais capables de dégager les autos», a expliqué le copropriétaire de Remorquage Guilbert, Ghislain Hinse.

Rappelons que l'objectif de ces travaux est de remplacer la dalle centrale du Pont Laviolette. Sur trois ans, presque 700 panneaux de béton devront être changés.