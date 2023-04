Les équipes d’émondeurs sont au travail pour limiter les dégâts de la tempête

Les émondeurs sont grandement sollicités pour tenter de limiter les dégâts causés par la tempête de verglas qui a frappé le Québec.

Au parc Lafontaine, à Montréal, un immense arbre git au sol; il faudra le concours de professionnels pour déplacer l’ancien géant terrassé par la tempête.

Les émondeurs recommandent par ailleurs aux citoyens de ne pas s’aventurer à faire de quelconques opérations pouvant entrainer des blessures.

«On a reçu plusieurs appels. Environ 25 appels par jour pour ce qui est des urgences de verglas», explique Simon Beaudry, arboriculteur chez Élagage Proservice.

Des mesures doivent qui plus est être adoptées afin de minimiser les dégâts, ainsi que les blessures.

«On utilise aussi des câbles de rétention pour soutenir vraiment les sections et pour ne pas que ça abime plus les toitures. C’est certain que c’est dangereux. Il y a une question responsabilité, tout ce qui est assurance... ça prend des gens avec des assurances, des gens qui sont compétents, qui ont leur cour dans l’élagage. L’idée de le faire soi-même, c’est pas l’idéal», détaille M. Beaudry.