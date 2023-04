Les Philippines renouent avec la tradition des Pâques sanglantes

Des centaines de Philippins ont célébré vendredi la Passion du Christ en se flagellant jusqu'au sang, certains allant même jusqu'à se faire clouer sur une croix, une tradition qui avait été suspendue durant trois ans en raison de la pandémie de COVID-19.

Le vendredi précédant le dimanche de Pâques, dit Vendredi saint, est le jour de la crucifixion de Jésus-Christ selon la religion catholique, largement majoritaire aux Philippines.

Dans une poignée de villages de l'agglomération de San Fernando, au nord de Manille, la coutume veut que la journée soit marquée par des actes de contrition sanglants.

Désavouée par l'Église catholique, la pratique n'en a pas moins attiré cette année quelque 15 000 curieux, après trois ans d'interruption.

Dans les localités de San Juan comme de San Pedro, des centaines d'hommes torse nu ont parcouru les rues en se flagellant et en éclaboussant les passants de leur sang, a constaté une équipe de l'AFP.

AFP

«Il suffit de prier, alors vous ne sentez pas la douleur», a assuré l'un de ces pénitents, Daren Pascual, 31 ans, disant suivre ce rituel pour le bien de sa famille.

Pour une poignée de volontaires, la cérémonie est allée jusqu'à une mise en croix, opérée par des pratiquants déguisés en militaires romains.

«Ni soucis ni craintes»

Parmi les crucifiés à San Juan, Wilfredo Salvador, 66 ans, est resté plusieurs minutes cloué à la croix par les mains et les pieds. Avant d'être autorisé à rentrer chez lui après un bref examen médical.

AFP

Presque une routine pour cet ancien pêcheur, qui explique avoir commencé à se faire crucifier il y a une quinzaine d'années à la suite d'une dépression nerveuse.

«Je le fais par choix. Il (Dieu) me donne la force physique» nécessaire, assure-t-il, considérant que cette pratique lui a ouvert «une seconde vie».

Dans la localité voisine de San Pedro, Ruben Enaje, 62 ans, comptabilise pour sa part plus de trente crucifixions. «Je me sens bien, je n'ai plus ni soucis ni craintes», a-t-il confié, les mains et les pieds bandés, après avoir été décloué.

AFP

«C'est unique au monde», relève Milan Dostal, un touriste tchèque de 43 ans venu assister au spectacle, disant son «respect» pour cette pratique.

Établie depuis des décennies, la tradition se perpétue malgré les critiques.

Les autorités sanitaires mettent régulièrement en garde contre les risques d'infection, notamment au tétanos. L'Église catholique, pour sa part, juge ce rituel déplacé.

Le père Jerome Secillano, secrétaire exécutif de la Conférence épiscopale des Philippines, a ainsi souligné que la crucifixion du Christ «était plus que suffisante pour laver l'humanité du péché», et n'avait pas besoin d'être imitée.

«Si vous voulez que vos péchés vous soient pardonnés, allez à confesse!», a-t-il martelé.