Les syndiqués de l’ARC votent un mandat de grève en pleine saison des impôts

Les membres du Syndicat des employé-e-s de l’impôt ont voté à la majorité un mandat de grève en pleine saison des impôts qui sera effectif à partir du 14 avril 2023.

«Bien que notre priorité soit de conclure une entente à la table de négociation, nous reconnaissons le droit des employés de participer aux activités de grève», a déclaré l’Agence du revenu du Canada (ARC), dans un communiqué publié vendredi.

Une rencontre entre l’ARC et l’Alliance de la Fonction publique du Canada – Syndicat des employé-e-s de l’impôt (AFPC-SEI) avait déjà annoncée le 31 mars et devrait se tenir du 17 au 20 avril, afin de «reprendre les négociations dans le but de conclure une nouvelles convention collective», a ajouté l’agence fédérale.

«Nous sommes convaincus que, pendant les prochaines négociations, les parties trouveront de nombreux domaines pouvant donner lieu à des compromis et à des échanges potentiels, fondés sur des discussions honnêtes et des concessions de part et d’autre», peut-on également lire.

Pour connaître les incidences sur les services et les délais de traitement, le cas échéant, les Canadiens pourront communiquer avec ARC directement sur le site de l’agence.