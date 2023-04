Leur chien ramène un orignal dans la maison!

Imaginez. Vous laissez sortir votre chien dans la cour, vous laissez la porte ouverte afin qu’il puisse rentrer seul, mais quand il se pointe le bout du museau dans le salon, il a un ami à sa suite, et tout un, un orignal!

C’est ce qui s’est passé chez un couple en Alaska. «J’ai dû le regarder 3 ou 4 secondes avant de vraiment comprendre qu’il était dans la maison», raconte Barbara Nickels en riant. Pour sa part, son mari pensait qu’il rêvait quand il a vu le bel animal.

«Je me suis levé et j'ai fait environ deux pas et j'ai réalisé qu'il y avait un énorme orignal dans ma maison qui venait juste de suivre Jesse» mon chien, se remémore l’Américaine. Mme Nickels pousse alors un grand cri.

Manifestement, l’orignal n’en a que faire et il a faim. Il s’est mis à manger toutes les plantes qu’il trouvait chez les Nickels.

CNN

«Il profitait du bar à salade», ajoute Mme Nickels avec drôlerie.

Elle appelle la police qu’il lui conseille de mettre une chaise dans le corridor pour tenter de garder l’animal à distance.

Mme Nickels considère la solution ridicule. «C’est comme lancer un cure-dent à un géant, non ?», lance-t-elle.

Un officier est finalement intervenu. Il a mis en marche son Taser au-dessus de l'évier de cuisine tout près de la bête. «Juste pour le son que ça fait», détaille Barbara Nickels. L’animal n’a pas reçu de décharge électrique.

CNN

L’autre agent de police a crié pour effrayer l’orignal qui a été un peu surpris.

Il semble qu’en quittant la maison l’élan s’est pris un petit casse-croûte.

«En sortant, il a réussi à emporter deux pieds de ma vigne», fait savoir Mme Nickels.

L’orignal est reparti d’où il venait après avoir passé un peu de temps autour de la propriété.

Quant aux Nickels, ils ne sont pas près de laisser à nouveau leur porte ouverte sans surveillance.