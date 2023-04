Loi hongroise anti-LGBT+: quinze pays de l'UE associés au recours de la Commission

Quinze pays de l'Union européenne se sont associés au recours introduit par la Commission devant la justice de l'UE contre une loi hongroise jugée discriminatoire à l'égard des personnes LGBT+, après l'annonce jeudi soir selon laquelle la France et l'Allemagne se joignaient à la procédure.

Dans ce recours, également soutenu par le Parlement européen, interviennent dans une rare démarche, outre la France et l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Irlande, Malte, le Danemark, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Slovénie, la Finlande et la Grèce, a-t-on appris auprès de ces États membres et de militants des droits des LGBT+.

«Cette coalition historique d'institutions européennes et d'États membres envoie un message fort (au premier ministre hongrois) Viktor Orban concernant la défense de nos valeurs fondamentales d'égalité, d'inclusion et d'État de droit», a salué vendredi l'ONG belge Forbidden Colours.

«Quinze États membres et le Parlement européen - l'institution du Peuple européen - se positionnent clairement du côté de la liberté», s'est aussi réjoui l'eurodéputé français Pierre Karleskind (Renew Europe, centristes et libéraux), le vice-président de l'intergroupe LGBTI au Parlement.

Budapest a de son côté fustigé jeudi la décision de la Finlande de se joindre à la procédure, intervenue juste après le feu vert du Parlement hongrois à l'adhésion de ce pays nordique à l'OTAN. La Hongrie n'a en revanche pas encore ratifié l'adhésion de la Suède.

«Nos amis finlandais ont encore beaucoup à apprendre en matière d'équité. Mendier jusqu'à obtenir quelque chose, puis tourner immédiatement le dos n'est pas un comportement convenable», a commenté le secrétaire d'État auprès du ministère hongrois des Affaires étrangères, Tamas Menczer, sur la chaîne de télévision M1.

La Hongrie s'est dotée en juin 2021 d'une loi interdisant «la représentation ou la promotion» de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs qui avait suscité des réactions indignées, notamment de la part de dirigeants européens.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait parlé de «honte» et l'exécutif européen a ouvert une procédure d'infraction contre la Hongrie qui a conduit à une saisine de la Cour de justice de l'UE en décembre 2022.

La Commission estime que cette loi hongroise viole l'article 2 du Traité sur l'Union européenne portant en particulier sur le respect des droits humains et la non-discrimination et la charte des droits fondamentaux de l'UE, ainsi que les directives sur le commerce électronique, sur les services dans le marché intérieur, sur les services de médias audiovisuels.

En s'associant à la procédure, le Parlement ou un État membre peuvent faire valoir des arguments en soutien au recours.