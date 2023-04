Marathon de hockey: la Sûreté du Québec enfile ses patins pour une école primaire

Des policiers de la Sûreté du Québec ont joué au hockey pendant 12 heures consécutives vendredi à Val-des-Sources dans le but d’amasser des fonds pour une école primaire de la localité.

L’équipe de policiers a affronté successivement 12 équipes formées par des enfants, des adolescents et des adultes, dans des parties amicales, mais intenses.

L’activité était organisée par les membres de l’équipe de la Sûreté du Québec (SQ) qui participera cet été au Grand-Défi Pierre Lavoie.

«Nous avons l’objectif de récolter 15 000 dollars pour l’École primaire la Passerelle, et la journée d’aujourd’hui est une de nos principales activités de financement, a expliqué le commandant du district de l’Estrie/Centre-du-Québec, Cédrick Brunelle. On veut aussi faire bouger les jeunes et promouvoir les saines habitudes de vie.»

De son côté, la directrice de l’École primaire la Passerelle de Val-des-Sources en Estrie s'est réjouie pour ses élèves.

«Cet argent-là va nous permettre d’acheter du matériel sportif pour les élèves. On souhaite offrir des cours de ski de fond et différentes activités de plein-air», a-t-elle indiqué à TVA Nouvelles.

Mardi le 11 avril prochain, la grande caravane du Défi Pierre Lavoie sera de passage à l’École la Passerelle.