«Présentement, c’est le chaos total!»: une résidence pour aînés privée de courant

Une résidence pour aînés à Montréal est toujours sans électricité après le passage de la tempête de verglas qui a frappé le sud de la province mercredi.

• À lire aussi: Bilan des pannes: certains clients devront patienter jusqu’à lundi

• À lire aussi: «C’est l’enfer!»: plus de la moitié des foyers privés d’électricité en Outaouais

• À lire aussi: Verglas: un expert donne ses meilleurs trucs pour choisir une génératrice

Hydro-Québec et François Legault ont pourtant promis jeudi lors d’un point de presse de rebrancher en priorité les hôpitaux, les CHSLD et les RPA.

Frantz André, le fils d’une résidente du Manoir Outremont, dénonce la situation.

«Présentement, c’est le chaos total! Dans le logement, la température baisse de plus en plus. Elle n’a pas d’électricité et [la situation] a même empiré. La petite génératrice qui donnait du courant pour les ascenseurs et la lumière d’urgence ne fonctionne pas depuis. Ce que j’ai compris c’est qu’il n’y a pas d’essence qui a été rajoutée», a-t-il déclaré.

Monsieur André dit avoir demandé depuis 2019 qu’une génératrice permette d’alimenter l’ensemble des appartements, mais «rien n’a été fait», déplore-t-il.

Selon lui, «c’est une erreur humaine qui risque de coûter des vies».

Il explique que la situation compliquera notamment les déplacements des résidents et celui des services ambulanciers qui devront emprunter l’escalier plutôt que l’ascenseur.

«C’est inacceptable!», lance-t-il.

Sa mère logée au Manoir «ne va pas très bien. Elle est déprimée et ça ne fait que rajouter à sa détresse».

«Si au moins le téléphone fonctionnait...»