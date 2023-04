20 ans après avoir fondé Juliette & Chocolat, Juliette Brun se dit toujours aussi passionnée par son métier.

En entrevue à TVA Nouvelles, la chocolatière et femme d’affaires a parlé de la recette de son succès, de son rapport au chocolat et des impacts de la tempête de verglas sur son entreprise, à quelques jours de l’une des périodes les plus achalandées de l’année pour Juliette & Chocolat.

Voici quelques-unes des réponses qu’elle a fournies à nos questions :

Manger du chocolat régulièrement est-il une bonne idée?

«En tout cas, j’en ai mangé pendant toute la pandémie et j’allais très bien moralement», lance d’emblée Mme Brun.

Celle qui a comme maxime «une journée sans chocolat est une journée sans soleil» souligne que certains ingrédients du chocolat ont des bienfaits pour le cœur, en plus de réveiller notre esprit, en causant moins d’agitation que la caféine.

«Ça vient stimuler notre cerveau et nous apporter du plaisir», affirme Juliette Brun.

Néanmoins, la propriétaire de Juliette & Chocolat prône la modération et invite les consommateurs à trouver leur propre équilibre.

«Je ne dirais pas d’en manger 15 kilos par jour, mais de manger un peu de chocolat tous les jours, moi, ça me fait vraiment du bien et toutes les personnes qui travaillent autour de moi chez Juliette et Chocolat, je peux vous dire qu’elles sont toujours de bonne humeur aussi!», clame-t-elle.

Les pannes électriques des derniers jours ont-elles affecté vos affaires?

Mme Brun raconte qu’un de ses commerces a dû fermer ses portes à cause de la panne de courant. Heureusement, la succursale a pu reprendre ses activités ce matin.

La situation a cependant nécessité de grands efforts afin d’éviter de perdre une quantité importante de chocolat.

«On a travaillé avec les autres restaurants. On a tout sorti le stock et on a tout amené dans les autres restaurants. Et là, je ramène du stock pour recharger le restaurant qui a été vidé», raconte Juliette Brun.

Quels articles sont les plus populaires pour Pâques?

Les chocolats en forme de personnages sont particulièrement prisés par les enfants, qui constituent une part non négligeable de ceux qui mangent du chocolat à Pâques.

La chocolatière note toutefois que les enfants sont loin d’être les seuls à vouloir se régaler durant le congé pascal.

«Je vois de plus en plus d’adultes qui s’achètent des chocolats pour eux-mêmes. [...] Je trouve ça très bien, parce que je trouve que c’est important que tout le monde se fasse plaisir à Pâques, pas juste les enfants!», mentionne-t-elle.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.