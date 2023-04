Apprendre à connaitre Montréal : voici trois idées de visites guidées

Montréal est une grande ville qui attire souvent bien des touristes, mais les gens du coin connaissent-ils réellement leur métropole? Il sera le temps de le découvrir ce printemps grâce à trois visites guidées inédites.

Ces visites organisées par Héritage Montréal permettront d’explorer l’Est du centre-ville par la mise en valeur de ses institutions, ses ensembles commerciaux et ses repères culturels. Les participants auront la chance d’en apprendre davantage sur l’évolution de ce secteur entre le 19e et le 21e siècle.

Voici les trois circuits présentés ce printemps :

1. Sur les traces d’un faubourg ( 25 avril, 4, 16 et 25 mai 2023)

Lors de cette visite, on pourra en apprendre plus sur le faubourg Saint-Laurent, soit une composante historique du secteur. «Bien qu’ayant subi des interventions majeures depuis les années 1950, ce secteur conserve des traces de son évolution, qui se révèlent quand on s’attarde au jeu d’échelle des bâtiments et des aménagements contemporains», a-t-on mentionné.

2. Les grands chantiers modernes (27 avril, 9, 18 et 30 mai 2023)

Les Habitations Jeanne-Mance, la Place des Art et le Complexe Desjardins sont tous des grands chantiers qui ont participé à la modernisation du secteur. «Ces nouveaux ensembles modifient la trame urbaine d’un secteur alors fortement résidentiel. Les différents pôles – commercial, institutionnel et culturel – se sont depuis intégrés à son paysage singulier.»

3. L’architecture du divertissement (2, 11 et 23 mai, 1erjuin 2023)

On le sait, Montréal est une ville où brillent la culture et le divertissement. Mais ce n’est pas uniquement sur la scène que l’art apparait. «Des premiers théâtres francophones, dont le Monument-National, aux maisons de jeux et cabarets associés au Red Light montréalais, l’est du centre-ville a été façonné par l’univers du spectacle. L’édification de la Place des Arts confirme la vocation culturelle du secteur, aujourd’hui connu comme le Quartier des spectacles.»

Grâce à ce troisième itinéraire, il sera possible de découvrir l’architecture qui a marqué l’univers culturel de la ville.