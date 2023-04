Culture toxique au hockey: une formation obligatoire pour les parents?

Hockey Québec songe à rendre obligatoire une formation de respect et de savoir-vivre aux parents.

L’organisation affirme que l’incident qui s’est déroulé à Plessisville, où des parents ont été impliqués dans une violente bagarre lors d’une partie de hockey en mars dernier, n’est pas un événement déclencheur dans cette prise de réflexion.

«Pas par souci d'obliger la personne à le faire ou d'aller débourser de l'argent. Le but est juste de sensibiliser, d'outiller les parents à devenir un vecteur de changement», explique Jean-François Leblond, directeur de Hockey Québec, à TVA Nouvelles.

La formation est actuellement disponible sur le site de Hockey Québec, mais elle demeure facultative pour l’instant.

«Ce sont des modules qui durent une heure environ, qui sont disponibles sur le groupe respect. On veut que les parents encadrent leurs enfants, qu'ils soutiennent leurs enfants, mais qu’ils soient plus les gardiens derrière. Comment avoir une belle expérience, comment réussir à avoir une expérience positive, saine et sécuritaire», détaille le directeur.

«Ça arrive des fois qu'avec l'émotion, on puisse dire de plus gros mots. Je pense que oui, je pense que ça pourrait être une bonne chose.»

Depuis 2018, cette formation est obligatoire pour les entraîneurs.

«Ça te remet les valeurs à la bonne place.»

«Ça donne des outils justement pour communiquer avec ceux qui auraient des débordements justement, pour être capables de les appliquer directement dans un match.»

Les jeunes athlètes partagent le même avis.

«C'est quand même une bonne idée, pour vrai, parce que des fois, les parents se mêlent de la game, puis ils ne sont même pas présents dans la game.»

«Ça va apporter des bénéfices, 100%. Même dans les estrades parfois, ça dégénère un peu, puis oui, ça dérange, ça affecte quand même pas mal. C'est écrit dans l'aréna: le jeu doit rester un jeu. Puis les parents n'ont pas à se mêler de ça.»

La formation est gratuite jusqu'à la fin du mois d'avril. Sans fixer d'échéancier, Hockey Québec affirme poursuivre sa réflexion sur la mise en application de cette potentielle réglementation.