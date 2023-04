EN IMAGES | Des épiceries ouvertes... mais vides

Les épiceries des six régions les plus touchées par le verglas pourront ouvrir leurs portes dimanche, mais certains marchés d’alimentation n’ont presque plus d’aliments périssables à vendre à leurs clients.

Une journaliste de TVA Nouvelles a constaté samedi que les tablettes d’une épicerie située en plein cœur de Montréal étaient complètement vides.

Geneviève Paradis/TVA Nouvelles

En regardant les images captées par TVA Nouvelles, on observe de nombreux espaces réfrigérés et congélateurs entièrement dégarnis.

Geneviève Paradis/TVA Nouvelles

L’épicerie en question a perdu le courant mercredi après-midi et ne l’a récupéré que samedi. Les réfrigérateurs et congélateurs ont dû être vidés par les employés et presque toute la nourriture périssable a été jetée.

Geneviève Paradis/TVA Nouvelles

Une partie de la viande a pu être conservée dans des camions réfrigérés, mais alors que le marché d’alimentation a rouvert ses portes, la viande, les produits laitiers et autres produits périssables sont absents des tablettes.

Geneviève Paradis/TVA Nouvelles

Selon trois employés rencontrés par notre journaliste, l’épicerie ne pourra vraisemblablement pas ouvrir ses portes dimanche, malgré l’annonce du gouvernement.

Plusieurs livraisons seront nécessaires pour que le marché regarnisse son stock.