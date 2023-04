EN IMAGES | Deux amies de 81 ans font le tour du monde en 80 jours

Deux grandes amies originaires du Texas viennent de rentrer d’un périple assez extraordinaire : les deux femmes âgées de 81 ans ont complété le tour du monde en 80 jours!

Durant leur grande aventure qui a débuté le 11 janvier dernier, Ellie Hamby et Sandy Hazelip ont visité 18 pays sur sept continents.

Les deux femmes se sont liées d’amitié en 1999, lorsque le mari de Mme Hazelip est décédé. Ellie et Sandy ont rapidement connecté grâce à leur passion pour le voyage, préférant les expériences uniques aux escapades confortables et touristiques.

Capture d'écran/aroundtheworldat80.com

Les deux grand-mères se sont rapprochées davantage lorsque le mari d’Ellie est mort en 2005.

L’idée de faire le tour du monde a germé dans leurs esprits il y a quelques années, alors qu’elles voyaient leur 80e anniversaire respectif approcher tranquillement.

Capture d'écran/aroundtheworldat80.com

Le tour du monde en 80 jours

Le duo d’octogénaires a commencé son périple par une destination plutôt inusitée : l’Antarctique!

Capture d'écran/aroundtheworldat80.com

«Pendant près de deux jours, nous avons basculé et glissé en traversant le passage de Drake et nous nous accrochions pour ne pas mourir. C’était complètement fou», raconte Ellie.

Capture d'écran/aroundtheworldat80.com

«Mais quand nous avons mis le pied en Antarctique, nous avons tout oublié. La beauté de l’Antarctique est tout simplement incroyable. Voir les pingouins, les icebergs et les glaciers, c’était fantastique!», ajoute-t-elle.

Pendant les trois mois qu’a duré leur odyssée, les deux femmes sont montées à dos de chameau en Égypte, ont côtoyé des éléphants à Bali, ont dansé au Népal et ont admiré des aurores boréales en Finlande.

Capture d'écran/aroundtheworldat80.com

Bien qu’avouant être toutes deux entêtées et indépendantes, Ellie et Sandy assurent ne jamais s’être disputées durant le voyage, car elles se comprennent bien et respectent leurs sentiments.

Capture d'écran/aroundtheworldat80.com

«Nous avons adoré tous les paysages que nous avons vus, mais je crois que ce que nous nous rappellerons le plus, ce sont les personnes que nous avons rencontrées. Nous avons discuté avec certains des plus extraordinaires et gentils individus de la planète. Nous avons maintenant des amis de partout dans le monde», clame Ellie Hamby.