Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Pierre Fitzgibbon, CAQ

Capture d’écran TVA Nouvelles

Très présent avec Hydro pour assurer l’efficacité des opérations de rebranchement depuis le verglas qui s’est abattu à Montréal et dans l’ouest.

Par contre, il a donné des informations et commenté publiquement le contenu d’un projet de loi de son collègue Benoit Charette, qui n’était... pas encore déposé.

Geneviève Guilbault, CAQ

Photo Stevens LeBlanc

Les Québécois se plaignent souvent du manque d’imputabilité des responsables des fiascos dans le système public. Insatisfaite de la gestion de la transition numérique à la SAAQ et de l’impact sur les clients, la ministre a congédié le PDG. Puis, elle a possiblement prévenu un autre gâchis en freinant le projet de reconnaissance faciale de la société d’État.

Frédéric Beauchemin, PLQ

Photo courtoisie

Quel bon flash ! Pour montrer l’importance d’une réflexion sur l’impact de l’intelligence artificielle sur l’économie, le député de Marguerite-Bourgeoys a posé une question qu’il a fait rédiger par... ChatGPT.

En répondant à la question-robot au Salon bleu, Pierre Fitzgibbon a annoncé qu’il tiendrait un forum de réflexion avec des experts mercredi.

Nathalie Roy, CAQ

Photo courtoisie

La présidente a montré cette semaine qu’elle sait asseoir son autorité au Salon bleu. Elle a haussé le ton, avec poigne, dans un moment où les leaders semblaient tester sa patience, tout en revenant rapidement à la gestion régulière, sourire aux lèvres. Mélange de fermeté et d’élégance.

En vrac

Policier toujours

Photo courtoisie

Le caquiste Denis Lamothe, ex de la Sûreté du Québec, a montré son exaspération devant la Ligue des droits et libertés qui plaidait contre les interpellations aléatoires. « J’ai travaillé de nuit, et dans un secteur problématique [...] il y avait quelqu’un qui traînait là, si je ne vais pas voir c’est qui, c’est quoi qu’il fait, je ne fais pas ma job. »

La frayeur de Tanguay...

Photo Stevens LeBlanc

Le chef intérimaire du PLQ a déridé les journalistes en réagissant à la volonté de la SAAQ de se lancer dans la reconnaissance faciale. « La reconnaissez-vous, ma face, là ? La reconnaissance faciale, SAAQ, il me semble, les deux dans la même phrase... alerte, alerte », a dit Marc Tanguay, feignant une certaine terreur.