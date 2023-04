Vous avez des problèmes de mémoire? L'une de ces 4 habitudes pourrait être en cause...

Ces 4 mauvaises habitudes pourraient nuire à la santé de votre cerveau, selon Miriam Ferrer de l’Université de Cambridge, a rapporté le «Daily Mail».

1- La malbouffe

Les aliments frits ont tendance à contenir une grande quantité de graisses oxydées. Selon l’experte, ces graisses peuvent entraîner un stress oxydatif et une inflammation. Ces deux éléments sont associés à plusieurs maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Aussi, si vous consommez beaucoup de sucre quotidiennement, cela pourrait affecter votre humeur, votre mémoire et votre comportement.

2- Un manque de soleil

La lumière du soleil permet à notre corps de produire de la vitamine D. Cette dernière joue un rôle important dans notre cerveau.

«Même si on ne sait pas exactement comment la vitamine D protège le cerveau, les chercheurs pensent qu'elle pourrait le faire en partie en protégeant les cellules cérébrales contre les radicaux libres (prévenant ainsi le stress oxydatif et l'inflammation) et en ayant un effet opposé à celui du cortisol (l'hormone du stress) - des niveaux élevés de cortisol et de stress sont associés à un risque plus élevé de troubles neurodégénératifs», explique la spécialiste.

3- Aucune activité physique

Ne pas bouger durant la journée est non seulement mauvais pour votre santé physique, mais aussi pour votre mémoire.

Même une marche de 30 minutes peut faire des miracles, soit en améliorant votre circulation sanguine dans votre corps et dans votre cerveau.

«Une bonne circulation sanguine dans le cerveau signifie que les cellules cérébrales recevront plus d'oxygène et de nutriments. Ça permet aussi d’éliminer les "mauvaises choses", comme les radicaux libres, qui pourraient être nocifs pour le cerveau en cas d'excès», détaille-t-elle.

4- Boire de la boisson gazeuse et de l’alcool

Les boissons gazeuses et l’alcool sont néfastes pour le cerveau.

«Les boissons sucrées, y compris les jus et les boissons gazeuses, contiennent d'énormes quantités de sucre, ce qui peut nuire à la santé de notre cerveau, car cela provoque une inflammation du cerveau et peut contribuer à la perte de mémoire.»

L'alcool peut également causer de nombreux problèmes, notamment un brouillard cérébral.