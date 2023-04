5 gestes quotidiens qui menacent votre cybersécurité

La plupart des gens s’exposent quotidiennement aux pirates informatiques en effectuant des gestes qui semblent anodins, mais qui sont en fait très risqués.

C’est le constat dressé par un expert en cybersécurité, en entrevue au Daily Mail. Zane Bond, chef de production à l’agence de cybersécurité Keeper Security, estime que des millions de personnes se mettent à risque chaque jour en faisant des erreurs élémentaires.

Voici 5 gestes répandus qui menacent votre cybersécurité :

1- Utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites

Avec la multiplication des comptes sur différents réseaux sociaux et sites web, la plupart des internautes choisissent d’utiliser le même mot de passe ou des variantes de celui-ci. Or, il s’agit d’une grave erreur, juge Zane Bond.

Si un mot de passe est facile à retenir, il est également facile à déchiffrer par les pirates informatiques, soutient l’expert en cybersécurité. Ce dernier conseille d’utiliser un gestionnaire de mots de passe qui va en créer de façon aléatoire et les conserver pour vous.

2- Ne pas se désinscrire des pourriels

Avoir une adresse courriel veut aussi dire recevoir régulièrement des pourriels. Plusieurs personnes choisissent de simplement les ignorer, mais ça ne suffit pas d’après M. Bond. Celui-ci recommande de se désinscrire pour augmenter sa cybersécurité. «Si vous vous désinscrivez chaque fois que c’est possible, ça évitera une surcharge de courriels. Moins de pourriels dans votre boîte de réception veut dire moins de risques d’erreurs ainsi que plus de temps et d’énergie pour demeurer aux aguets face à de possibles hameçonnages.

3- Donner l’accès à son Wi-Fi à d’autres personnes

Qui n’a pas déjà laissé un visiteur utiliser le réseau sans fil de son domicile? D’après Zane Bond, il est important de créer un réseau «invité» pour éviter que notre réseau principal soit exposé à des logiciels malveillants provenant d’appareils appartenant à des proches.

«De simples précautions prises pour sécuriser votre Wi-Fi empêchera des cybercriminels d’accéder à vos données, vos téléphones, tablettes et ordinateurs», explique l’expert en cybersécurité.

4- Négliger de planifier sa vie numérique après la mort

L’une des plus grandes erreurs que l’on fait en matière de cybersécurité, c’est d’omettre de planifier sa vie numérique après la mort, affirme M. Bond.

«Nos vies migrent de plus en plus vers le numérique et nous devons penser que nos proches auront besoin d’avoir accès à nos comptes quand nous ne serons plus vivant», indique-t-il.

Ce dernier conseille d’effectuer un inventaire de notre présence en ligne et de désigner un «héritier numérique» qui aura tous les accès nécessaires après notre décès.

5- Refuser l’authentification à deux facteurs

Pour sauver du temps, plusieurs internautes refusent d’avoir recours à l’authentification à deux facteurs. Pourtant, celle-ci peut contribuer à rendre nos comptes 99,9% plus sécuritaires.

Zane Bond suggère de l’utiliser partout où c’est possible, mais surtout pour les comptes les plus importants (courriel, réseaux sociaux, comptes bancaires, etc.)