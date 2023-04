Atteint d'une grave infection au cerveau l'an dernier, il peut enfin revenir au travail

Un entrepreneur de Québec est de retour au travail après avoir accumulé les ennuis de santé au cours des derniers mois.

Vincent Guay-Brooks a contracté une sinusite il y a un an qui s’est transformée en infection au cerveau.

Du jour au lendemain, Vincent n’arrivait plus à parler et sa motricité était grandement affectée. Il a dû être opéré d’urgence où on lui a retiré une partie de son crâne.

Passionné de son travail, l’entrepreneur n’a eu d’autre choix que de cesser ses activités professionnelles pendant plusieurs mois.

TVA Nouvelles

Il y a huit ans, Vincent et son associé Yannick ont fondé une entreprise spécialisée en entretien pour la pelouse.

En entrevue à TVA Nouvelles, Vincent Guay-Brooks affirme que les derniers mois de réhabilitation n’ont pas été de tout repos.

«Avant, j’avais mon casque, ma main était toute molle, mais j’essayais quand même d’aider la compagnie. Ça me motivait que j’intègre la compagnie puis que je faisais de la fertilisation», raconte-t-il, alors qu’il est de retour au boulot depuis un mois.

Le soutien des médecins

Vincent a pu compter sur l’expertise des professionnels de la santé dans les derniers mois. Il a eu une deuxième opération pendant laquelle on lui a posé un volet pour remplacer la partie du crâne qu’on lui avait retiré.

Selon ses proches, il fait presque toutes ses tâches comme avant.