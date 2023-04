Charlotte Cardin doit lancer une nouvelle chanson mardi

La chanteuse Charlotte Cardin titille ses fans depuis quelques jours sur les réseaux sociaux en dévoilant – et se dévoilant – bribe par bribe sa chanson Confetti.

L’auteure-compositrice-interprète a commencé à titiller ses abonnés sur Instragram lundi dernier avec une vidéo la montrant en train de chanter, tout en s’accompagnant au piano.

«I feel like a zombie / I’ll die at the party / yeah you’ll find my body / fully covered in confetti (Je me sens comme un zombie / Je vais mourir à la fête / Yeah, vous allez trouver mon corps / Complètement couvert de confettis)», entonne notamment Cardin au grand plaisir de ses admirateurs.

Dans un second extrait publié samedi et reprenant les mêmes paroles, la chanteuse se filme avec son téléphone devant un miroir.

Entre les deux publications, Charlotte Cardin s’est elle aussi dévoilée avec une photo où elle prend la pose dénudée, de dos, dans une douche. Le cliché était simplement accompagné des mots «Confetti» et «11 avril».

Cardin fait languir ses fans depuis déjà plusieurs mois, elle qui avait annoncé qu’elle aurait «de la nouvelle musique bientôt» en janvier dernier, sans donner plus de détails.