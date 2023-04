Décès de l’acteur américain Michael Lerner

L’acteur américain Michael Lerner, vétéran de plusieurs décennies à Hollywood, est décédé à l’âge de 81 ans.

Bien qu’il se soit éteint samedi, la nouvelle a été annoncée dimanche par son neveu Sam Lerner, qui est lui aussi acteur.

«Nous avons perdu une légende hier soir. C’est difficile de décrire à quel point la carrière de mon oncle Michael a été brillante et à quel point il a été une influence pour moi», a-t-il écrit sur Instagram.

Aucun détail n’a été fourni quant à la cause du décès de Michael Lerner.

Né à Brooklyn en 1941, Michael Lerner a cumulé les rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma dès les années 60.

Son rôle dans le film des frères Cohen, Barton Fink, lui a valu plusieurs accolades, dont une nomination pour l’oscar du meilleur acteur de soutien en 1992.

On a également pu le voir dans les films The Candidate (1972), Godzilla (1998), Elf (2003) et X-Men: Days of Future Past (2014).

À la télévision, Michael Lerner a participé à plusieurs séries populaires telles que The Brady Bunch, M*A*S*H, The A-Team, Clueless, Law & Order, Entourage et Glee.