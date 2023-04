Des épiceries ouvertes et des bennes à déchets remplies d’aliments

Les épiceries situées dans les zones les plus touchées par le verglas ont pu ouvrir leurs portes aujourd'hui, car certains Québécois, plongés dans l'obscurité depuis plus de 72 heures, n'ont plus de quoi se nourrir.

Cette journée devrait permettre aux épiciers d'éponger les milliers de dollars en pertes en raison des pannes de courant.

Encore faut-il qu'ils aient suffisamment de produits et d’employés pour ouvrir leurs portes.

«On a l'essentiel, on va dire, et on a une équipe qui a travaillé d'arrache-pied depuis vendredi soir, même dans la nuit de vendredi à samedi, pour pouvoir offrir le maximum de produits à nos clients», explique en entrevue à TVA Nouvelles, Franck Henault, propriétaire de l’Intermarché Boyer.

L’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA) reconnaît qu’il peut manquer certains produits dans certains marchés d’alimentation.

«On se concentre sur les produits de base, parce que les gens qui n'ont pas d'électricité depuis quelques jours, eh bien, ils ont besoin de plus de produits de base. Donc, on s'assure que ces produits-là soient disponibles. Les autres produits, ça se peut qu'il en manque. Mais c'est normal vu qu'il y a eu beaucoup d'achalandage dans les dernières journées», précise Stéphane Lacasse, directeur des Affaires publiques et gouvernementales de L’ADA.

Plusieurs épiceries qui ont manqué d’électricité ont dû jeter d'importantes quantités de nourriture.

Si la majorité des personnes font leurs provisions de Pâques dans les réfrigérateurs des épiceries, d'autres ont choisi de fouiller dans les bennes à ordures de ces commerces.

«Je trouve que c'est un bon moyen d'économiser. Et en même temps, tant qu'à jeter, nous, on peut manger... faire de réserves», explique une citoyenne qui récupère les aliments jetés aux ordures.

«Les indépendants ont plus d'options. On peut justement donner. Mais les bannières, des fois, vont simplement ordonner les marchands à jeter. Mais aujourd'hui, en 2023, il y a moins de tolérance pour le gaspillage alimentaire», constate le chercheur en alimentation Sylvain Charlebois de l’Université Dalhousie.