Des pertes de 50 000$ pour un épicier à cause des pannes

Pour les épiciers, la fin de semaine de Pâques est la deuxième période la plus lucrative après Noël. À cause des pannes, certains magasins d’alimentation ont été forcés de fermer leurs portes durant quelques jours, encaissant des pertes importantes.

L’Intermarché Boyer, sur l'avenue du Mont-Royal, a manqué de courant de mercredi à vendredi soir, deux journées importantes pour les gens voulant faire des commissions pour la fête de Pâques.

«Comme épicier, on était content de savoir [que nous pouvions ouvrir]. Comme beaucoup de monde, la semaine de Pâques est très importante, surtout pour les métiers de bouche. Nos magasins étaient pleins. (...) Rouvrir samedi pour ensuite fermer le dimanche, ça aurait engendré encore plus de pertes. Et on n’aura pas pu servir nos clients adéquatement. Il ne faut pas oublier qu’il y a des clients qui n’ont pas d’électricité et qu’ils ont besoin de remplir leur frigo», explique Franck Hénault, propriétaire de l'Intermarché Boyer, à TVA Nouvelles.

Pour les produits alimentaires, il estime des pertes allant jusqu’à 50 000 dollars.

Exceptionnellement, les épiceries seront ouvertes dimanche à Montréal, en Montérégie, à Laval, dans l’Outaouais, dans les Laurentides et dans Lanaudière.