Deux autres nuits sans électricité pour certains foyers?

Hydro-Québec affirme avoir légèrement dépassé son objectif de 95% en rebranchant 96% des clients ayant perdu le courant depuis la tempête de verglas de mercredi dernier.

En entrevue à TVA Nouvelles, un porte-parole de la société d’État a toutefois averti qu’il était possible qu’une partie des foyers demeurent plongés dans le noir jusqu’à mardi. Ceux-ci auraient donc été privés d’électricité pendant presque une semaine complète.

«Il est possible qu’il en reste quelques-uns dans des cas un peu plus complexes, des bris un peu plus importants ou des zones un peu plus isolées, mais on va tout faire pour ramener les gens le plus rapidement possible dans la lumière», a déclaré Francis Labbé.

Ce dernier a souligné que, comme la veille, environ 1500 travailleurs devraient être sur le terrain lundi pour tenter de rebrancher les quelque 50 000 foyers qui sont toujours privés d’électricité. Il se peut néanmoins que cet objectif ne soit pas atteint d’ici lundi soir.

«C’est difficile pour moi de vous dire avec précision : est-ce que ce sera mardi matin, mardi midi ou mardi soir», a mentionné M. Labbé.

L’opération de rebranchement prend beaucoup de temps, explique-t-il, en raison du nombre important de pannes qui nécessitent des interventions.

1 125 000 clients ont perdu le courant et Hydro-Québec a dû dépêcher des équipes dans environ 3000 emplacements.

«Chaque fois, ce sont des déplacements d’équipes spécialisées, l’utilisation parfois de matériel spécialisé aussi et c’est très long», indique le porte-parole d’Hydro-Québec.

Dans certains cas, il faut dégager le chemin avant de pouvoir procéder au rebranchement.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.