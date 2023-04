LA VOIX | «C’est fou!»; Sophie Grenier sur un nuage après sa victoire

Avec 42% des votes, la jeune Sophie Grenier a remporté la 9e édition de La Voix, dimanche. Quelques minutes après sa victoire, la chanteuse de 17 ans était euphorique, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Je le réalise tellement pas en ce moment que c’est moi qui ai gagné. Faire La Voix, déjà c’était un rêve de faire l’audition à l’aveugle et là je suis rendue ici... C’est fou!», a déclaré Sophie Grenier.

Cette dernière s’est dite touchée par l’appui du public tout au long de l’aventure, et ce, dès son audition à l’aveugle.

Son coach Mario Pelchat était également très ému lorsque Charles Lafortune a prononcé le nom de sa protégée, dimanche.

«Ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec beaucoup d’émotion. Sa voix est venue me chercher tout de suite. [...] À chaque étape, c’était toujours parfait, c’était toujours la justesse et c’est ça qui est venu me chercher», a raconté le chanteur.

Sophie Grenier a confirmé sa volonté d’enregistrer un album. En remportant la finale, la jeune artiste a décroché un contrat de disque avec Musicor

«On va y aller à son rythme. On va travailler ensemble et on va trouver des chansons, mais elle écrit aussi. Et ça, c’est important de le dire, parce qu’elle a un talent d’autrice-compositrice et il faut mettre ça de l’avant, parce que c’est très bon ce qu’elle fait», a mentionné Mario Pelchat.

