Pannes à Montréal : «On n’est pas encore sorti du bois, mais...»

La métropole ne s’est pas encore totalement remise de la tempête de verglas de mercredi, mais s’en allait dans la bonne direction dimanche.

• À lire aussi: Bilan des pannes: plus de 115 000 foyers privés de courant

• À lire aussi: Bilan des pannes: moins de 130 000 clients privés d'électricité

• À lire aussi: Les marchés d'alimentation exceptionnellement ouverts dimanche dans 6 régions

«On n’est pas encore sorti du bois, mais on y travaille», s’est exclamé le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, en entrevue avec TVA Nouvelles en matinée.

Vers 10 h, un peu plus de 80 000 ménages étaient toujours plongés dans le noir sur l’île de Montréal.

Pour leur venir en aide, huit centres d’hébergement ont été ouverts. Ceux-ci ont été fréquentés par une cinquantaine de familles, a noté M. Sabourin.

Des mois de travail

Si la priorité va présentement à la réparation du réseau électrique, il est déjà acquis que le verglas laissera des traces dans la métropole pendant des mois, tant le nombre d’arbres endommagés est élevé.

«On a ramassé les branches, mais certains arbres devront être abattus parce qu’ils ne sont pas en bonne condition. On fera du remplacement. On fera encore de l’émondage lorsque ce sera terminé. Là-dessus, on en a pour plusieurs mois de travail sur notre forêt urbaine», a reconnu M. Sabourin.

Présentement, les émondeurs travaillent en compagnie d’Hydro-Québec, mais ceux-ci seront ensuite appelés à collaborer avec la Ville.

«On a une bonne force de frappe, mais on va avoir besoin de la collaboration du secteur privé», a souligné le porte-parole.

En attendant, les Montréalais qui souhaitent profiter de la magnifique journée ensoleillée à laquelle ils ont droit pour Pâques en mettant le nez dehors peuvent profiter des différents parcs, en s’assurant d’éviter les secteurs où les arbres sont endommagés.

«Je ne dis pas que les parcs sont rouverts partout, mais on a fait des gains importants, notamment au niveau du parc du Mont-Royal. [...] Il y a eu un travail d’arrache-pied qui a été fait dans les dernières heures, au moins pour pouvoir donner accès aux chemins principaux», a expliqué Philippe Sabourin.