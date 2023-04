Un bébé de 2 ans échappé par son père intoxiqué meurt noyé dans un ruisseau

Un père qui a eu un accident de voiture alors qu’il était intoxiqué a vraisemblablement tenté de fuir la police, échappant au passage son fils de 2 ans qui s’est noyé dans un ruisseau du Massachusetts, dans la nuit de vendredi à samedi.

Selon la police de l’État, tout a commencé lorsque des patrouilleurs ont été appelés à se rendre sur les lieux d’un accident à Clarksburg, peu avant 2 h du matin.

Sur place, les secours ont rapidement constaté que le conducteur, Darel Galorenzo, un résident du Vermont de 35 ans, avait pris la fuite à pied, emportant avec lui son bambin de 2 ans.

Une vingtaine de minutes plus tard, les policiers, aidés des pompiers locaux, ont localisé le corps du bébé dans le ruisseau Hudson.

Des ambulanciers appelés en renfort ont rapidement tenté de réanimer le bambin et l’ont amené à l’hôpital, où son décès n’a pu qu’être constaté. Tout porte à croire que l’enfant est mort noyé après que son père l’ait échappé en tentant de prendre la fuite.

Galorenzo, de son côté, a été retrouvé et arrêté par les policiers. Le suspect était vraisemblablement intoxiqué par la drogue ou l’alcool et sera accusé de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite négligente, a fait savoir la police.

D’autres accusations pourraient être déposées en lien avec la mort du bambin, une fois que l’enquête sera terminée.