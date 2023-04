Un homme perd la vie dans un incendie à Québec

Un homme dans la soixantaine est décédé à la suite de l’incendie d'un immeuble à logement, à Québec, dimanche.

Plusieurs appels ont été effectués au 911 vers 12 h 30 pour rapporter la présence de fumée dans un immeuble de deux étages de l'avenue François-Premier, selon le Service de police de la Ville de Québec.

Marc Valli�res/Agence QMI

Une deuxième alarme a été déclenchée, rassemblant une trentaine de pompiers, pour tenter d’endiguer l’incendie qui ravageait le bâtiment de 12 logements. Les résidences avoisinantes ont été évacuées.

À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont découvert la victime, un homme de 66 ans, qui présentait de très sérieuses blessures. Son décès a été constaté sur place. Selon les pompiers, il n'y avait pas d’avertisseur de fumée dans le logement.

L'incendie a été rapidement maîtrisé et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances et les causes de l'évènement.

