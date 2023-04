EN VIDÉO | Une attaque évitée de justesse dans une mosquée de Montréal

Un jeune homme a évité de justesse l’attaque d’un individu qui rôdait tout près d’une mosquée de Montréal à l’aube, dimanche.

Le suspect, un homme de 32 ans, est même allé jusqu’à briser les fenêtres des portes vitrées pour entrer dans le lieu de culte où il s’est retrouvé face à face à plusieurs hommes.

L’attaque a été filmée par des caméras de surveillance de l’établissement, vidéo dont TVA Nouvelles a obtenu copie.

L’agression s’est déroulée à la Mosquée Al Oumma, située en plein centre-ville de Montréal, à l’intersection Saint-Dominique et René-Lévesque, vers 5h07.

Un jeune homme se rendait à la prière du matin quand l’individu s’est mis à courir vers lui avec un objet contondant. Le fidèle a réussi à entrer de justesse dans la mosquée, mais le suspect s’est mis à briser la vitre d’une première porte avec une brique.

Sur les images de caméra de surveillance, il est ensuite possible de le voir entrer à l’intérieur en prenant soin de replacer sa cagoule sur sa bouche. Il se trouve dans l’entrée. Il reprend sa brique et brise une autre porte vitrée lui permettant d’accéder au lieu de prière.

Il est arrivé face à plusieurs hommes, a fait demi-tour pour s’enfuir.

Les vitres sont pourtant renforcées, doublées, pour plus de sécurité. L’individu a tout de même réussi à les fracasser.

Les policiers ont été appelés et sont arrivés sur place en moins d’une minute. Le suspect a été arrêté sur place, avant d’être relâché sous promesse de comparaître. Il devrait faire face à des accusations de méfaits.

«On n'était que trois pour l'arrêter. On l'a amené jusqu'à l'entrée, il est parti vite quand on a dit qu'on allait appeler la police», raconte Mongi Mohamed, un bénévole de la mosquée. «Nous, on a fait une erreur, c'est de ne pas le retenir jusqu'à ce que la police arrive.»

«Avez-vous eu peur?» demande notre journaliste. «C'est certain, quelqu'un qui rentre avec une telle agressivité... il n'est pas venu pour nous embrasser», ajoute le bénévole.

Selon les gens de la mosquée, les policiers qui se sont présentés ne semblaient pas avoir compris que l’homme a tenté d’attaquer une personne, ils considèrent l’événement comme un crime haineux.

L’assaillant aurait été vu par le responsable de la sécurité plusieurs minutes auparavant rôdant autour de l’établissement, renforçant l’idée d’une attaque préméditée.

Attaque haineuse commise à la mosquée Al Oumma à Montréal, hier. J'espère que cette attaque islamophobe fera l'objet d'une enquête complète par le @SPVM ! Les fidèles doivent se sentir en sécurité lorsqu'ils se rassemblent pour leurs prières. #polcan https://t.co/9cZYidgDIW — Marc Miller (@MarcMillerVM) April 10, 2023

Pour sa part, le SPVM encourage les gens qui étaient sur place à parler aux policiers afin d’étoffer l’enquête. Le module des crimes haineux du SPVM est impliqué dans l'enquête et d'autres accusations pourraient être déposées.

Le SPVM assure que les policiers du secteur seront vigilants autour du lieux de culte.

Le jeune adulte ciblé lors de l’attaque a été particulièrement effrayé et n’a pas été revu à la mosquée depuis.

Le député fédéral de Ville-Marie-Le Sud-Ouest Île-des-Sœurs, Marc Miller a réagi sur Twitter en qualifiant le tout d’attaque haineuse.

«Attaque haineuse commise à la mosquée Al Oumma à Montréal, hier. J'espère que cette attaque islamophobe fera l'objet d'une enquête complète par le SPVM ! Les fidèles doivent se sentir en sécurité lorsqu'ils se rassemblent pour leurs prières», a-t-il fait savoir.

-D'après les informations de Kevin Crane-Desmarais